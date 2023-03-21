Суд велел обезопасить учреждения культуры под Орлом

В Глазуновке суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по иску прокурора района к администрации Отрадинского сельского поселения. Истец действовал в интересах неопределенного круга лиц, просил суд о признании бездействия чиновников незаконным и понуждении их к совершению определенных действий. В обоснование заявленных требований было указано, что прокуратурой района ранее была проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. В результате на территории Отрадинского сельского были выявлены нарушения.

В частности, прокуратура указала на здание сельского Дома культуры (Новополевский ДК), находящееся в муниципальной собственности. Проверка показала, что в здании находятся изолированные нежилые помещения самого клуба, библиотеки и спортивного зала. Они не оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборами управления установками пожаротушения, техническими средствами управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

«Кроме того, в здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения; не размещены в необходимом количестве огнетушители по соответствующим нормам», — следовало из иска.

Прокуратура также указала, что выявленные нарушения недопустимы и негативным образом влияют на состояние законности в данной сфере, снижают уровень защищенности пожарной безопасности муниципального объекта, используемого для проведения не только массовых культурных мероприятий, но и школьных занятий физкультурой.

По мнению надзорного органа, подобные недостатки нарушают права несовершеннолетних, педагогов, работников культуры и иных лиц, пребывающих на объекте, на безопасность их жизни и здоровья. Кстати, по мотивам проверки прокуратурой района в адрес главы Отрадинского сельского поселения было внесено представление, однако выявленные нарушения в полном объеме устранены не были. В связи с этим прокурор обратился в суд, который обязал администрацию в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить финансирование и организовать выполнение работ по оборудованию изолированных нежилых помещений в здании сельского дома культуры автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации, а также обеспечить наличие знаков пожарной безопасности.

ИА «Орелград»