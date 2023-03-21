В администрации Орла отвергли обвинения в необоснованном уничтожении зелени

Жалобы на действия властей активно поступали в ходе прямого эфира губернатора.

В соцсетях 20 марта орловцы указывали места, где рубят деревья, и писали безадресные гневные комментарии.

«К сожалению, деревья имеют свой срок жизни. Аварийные и сухостойные деревья небезопасны для горожан и городской инфраструктуры. Ни одно дерево не вырубается безосновательно, только после обследования комиссией, в которую входят работники с профильным образованием», — ответила пресс-служба Администрации Орла.

Отметим, в случае падения дерева на чужое имущество возможно взыскание ущерба. Например, за рухнувший сук во дворе дома ответит управляющая компания. За обрушение дерева на муниципальных территориях накажут администрацию населенного пункта. Поэтому к выбору пород деревьев для озеленения городов стоит подходить с особой тщательностью, учитывая непростые условия жизни и требования безопасности.

ИА «Орелград»