В Орле на бесплатную учебу позвали молодых мам и бывших военных

21.3.2023 | 8:32 Новости, Экономика

Пройти обучение за бюджетный счет они могут в рамках нацпроекта.

Фото управления труда и занятости Орловской области

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области напомнил жителям региона о возможности пройти обучение и получить новую профессию за бюджетный счет. Прием заявок проводится в рамках нацпроекта «Демография», в текущем году он был открыт еще 6 февраля. С тех пор уже около полутора сотен орловцев такие заявки подали.

«Пройти обучение в рамках нацпроекта могут мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей; молодые люди до 35 лет без высшего или профессионального образования, не имеющие перспективы трудоустройства; студенты выпускных курсов, не трудоустроенные в течение 4-х месяцев после выпуска; дипломированные выпускники, демобилизованные с военной службы по призыву и не сумевшие найти работу в течение 4-х месяцев; молодые люди, работники под риском увольнения; граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане, прибывшие в РФ с территорий Украины», — перечислили в департаменте.

Удобство заключается в том, что заявку на бесплатное обучение можно подать через единую цифровую платформу «Работа России». Обучение тоже проводится дистанционно. Орловцы, к примеру, проходят обучение у федеральных операторов – Томского госуниверситета и РАНХиГС при президенте РФ. В настоящий момент для жителей Орловской области доступно 169 обучающих программ: «1С: Программист», «1С: разработчик», «Data-аналитик», «SMM-маркетинг» и др. Предлагаются актуальные программы, предполагающие возможность дистанционного обучения и дающие реальный шанс удаленной работы в будущем, в том числе в качестве самозанятого.

«Особенно такой вид занятости удобен для женщин, воспитывающих маленьких детей», — так комментирует проект начальник областного отдела организации профориентации и обучения управления труда и занятости Олеся Матросова.

В прошлом году в числе 865 граждан, прошедших обучение в рамках нацпроекта, было 199 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-летнего возраста, и более 80 неработающих мам, имеющих детей дошкольного возраста.

ИА «Орелград»

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