Флюорограф на колесах. Жителей Орла приглашают пройти бесплатное обследование

22.3.2023 | 14:16 Медицина, Новости

Он будет работать 23 марта с 10.00 до 13.00 на площади семьи ТМК ГРИНН.

В Орле ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом приурочили выезд передвижного флюорографа. Все желающие могут бесплатно и без направления пройти профилактическое обследование.

Инициатором акции выступили Орловский противотуберкулезный диспансер и региональное отделение Российского Красного Креста. Они организовали работу мобильного флюорографа на площади семьи ТМК ГРИНН. Он будет работать 23 марта в период с 10.00 до 13.00.

Пройти обследование может любой желающий. При себе необходимо иметь только паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Добавим, что флюорография – простое и очень эффективное исследование. Оно позволяет диагностировать многие патологии на ранней стадии, в том числе и туберкулез.

ИА «Орелград»

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