Орловские полицейские задержали курьера мошенников

22.3.2023 | 13:24 Новости, Происшествия

Злоумышленника выследили после заявления обманутой пенсионерки, отдавшей курьеру 200 тысяч рублей. 

Так, в сентябре прошлого года в полицию Мценска обратилась 82-летняя орловчанка с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что поверила в историю с попавшей в беду дочерью и отдала курьеру все свои сбережения – 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции со слов потерпевшей составили портрет подозреваемого, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Злоумышленника удалось вычислить и задержать в Ростовской области. Им оказался 43-летний мужчина. Его также подозревают в совершении аналогичных преступлений на территории Саратовской и Владимирской областей.

Задержанный пояснил, что подработку нашел в одном из мессенджеров. Ему сообщали адреса, он забирал деньги и переводил их на указанный счет, оставляя себе 15% от суммы в качестве вознаграждения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемого на время следствия заключили под стражу, уточняют в УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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