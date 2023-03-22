Орловский производитель растительного масла увеличил производство до 219 тонн в год

Повысить объем производства позволило новое оборудование.

По итогам прошлого года «Орелмасло» переработало более 100 тонн подсолнечника и 250 тысяч тонн рапса. Компания ввела в эксплуатацию новое оборудование стоимостью 340 миллионов рублей и повысила эффективность технологического процесса. Благодаря этому удалось увеличить объем переработки и производства. В итоге выпустили 155 тыс. тонн нерафинированного и 64 тыс. тонн рафинированного масла.

Отметим, что сегодня АО «Орелмасло» является крупнейшим экспортером продукции агропромышленного комплекса в Орловской области. В текущем году на предприятии увеличат объем экспорта и продолжат модернизацию производства. Для этого планируют инвестировать порядка 300 миллионов рублей и создать 26 новых рабочих мест, сообщает Инвестиционный портал Орловской области.

ИА «Орелград»