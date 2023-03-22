В Орле нашли во время уборки на участке корпусы от снарядов и мин

Об опасных объектах в службу 112 сообщили 21 марта.

По информации регионального МЧС, около полудня в службу спасения обратились рабочие, трудившиеся на улице Автогрейдерной в Орле. Они сообщили, что во время уборки на участке обнаружили предметы, похожие на снаряды.

Спасатели областной поисково-спасательной службы прибыли по адресу и идентифицировали находку, как неопасную. Они изъяли изъеденные коррозией девять корпусов от артснарядов и два корпуса от минометной мины. Рабочих поблагодарили за бдительность.

ИА «Орелград»