В Орле нашли во время уборки на участке корпусы от снарядов и мин

22.3.2023 | 13:00 Новости, Происшествия

Об опасных объектах в службу 112 сообщили 21 марта.

По информации регионального МЧС,  около полудня в службу спасения обратились рабочие, трудившиеся на улице Автогрейдерной в Орле. Они сообщили, что во время уборки на участке обнаружили предметы, похожие на снаряды.

Спасатели областной поисково-спасательной службы прибыли по адресу и идентифицировали находку, как неопасную. Они изъяли изъеденные коррозией девять корпусов от артснарядов и два корпуса от минометной мины. Рабочих поблагодарили за бдительность.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования