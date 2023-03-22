В Орле после возгорания кровати госпитализирован мужчина

ЧП произошло 21 марта в трехэтажном жилом доме на улице Тимирязева.

Сообщение о возгорании поступило в чрезвычайное ведомство примерно в 03:46. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что огнем повреждена мебель и постельные принадлежности. В результате возгорания травмы получил 61-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»