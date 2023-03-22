В Орле у вокзала закроют движение  

Ограничение будет действовать почти неделю.

Мэр Орла Юрий Парахин попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отсутствие машин – залог качественной уборки «лица города», которое встречает гостей.

С 22 марта до 6 часов утра 24 марта закрыто движение от ул. Орджоникидзе до дома №10 по ул. Привокзальной.

С 6 утра 24 марта до полуночи 28 марта — от дома №1б по ул. Привокзальной до дома №1к1 по Привокзальной площади.

Также мэр Орла призвал хозяйствующие субъекты начать уборку своих территорий, не дожидаясь общегородского субботника. В этом году он пройдет 22 апреля.

ИА «Орелград»