В Орле у вокзала закроют движение  

22.3.2023 | 9:18 ЖКХ, Новости

Ограничение будет действовать почти неделю.

Мэр Орла Юрий Парахин попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отсутствие машин – залог качественной уборки «лица города», которое встречает гостей.

С 22 марта до 6 часов утра 24 марта закрыто движение от ул. Орджоникидзе до дома №10 по ул. Привокзальной.

С 6 утра 24 марта до полуночи 28 марта — от дома №1б по ул. Привокзальной до дома №1к1 по Привокзальной площади.

Также мэр Орла призвал хозяйствующие субъекты начать уборку своих территорий, не дожидаясь общегородского субботника. В этом году он пройдет 22 апреля.

ИА «Орелград»

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