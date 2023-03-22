В Орле вынесли приговор педофилу

22.3.2023 | 9:57 Новости, Происшествия

Мужчина надругался над 9-летним мальчиком на кладбище.

Как установили следствие и суд, в апреле 2010 года осужденный находился на Крестительском кладбище Орла, когда заметил ребенка. Мальчик возвращался через кладбище из школы.

Мужчина напал на ребенка и совершил в отношении него действия сексуального характера с применением насилия. После злоумышленник скрылся. Только осенью 2022 года было установлено совпадение выявленного на месте преступления генетического материала с профилем конкретного человека. Был задержан 39-летний житель Краснодарского края. Пострадавший уверенно опознал нападавшего.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и приговорил к 19 годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Также мужчину ограничили в свободе на 1 год и 9 месяцев, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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