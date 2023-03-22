В Орле выступили против рекламы, разрушающей художественно-эстетическую среду

22.3.2023 | 12:28 ЖКХ, Новости

Депутаты профильного комитета 22 марта согласовали новые требования к размещению конструкций.

 

 

«Это необходимо для формирования благоприятной художественно-эстетической городской среды с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Орла», — пояснили в пресс-службе горсовета.

Предложено внести изменения в правила благоустройства и содержания Орла. Предусматриваются определенные типы и виды конструкций, допустимых к установке, и требования к ним. Например, металлические элементы должны быть выкрашены в серый цвет, а фундамент необходимо заглублять. Предложено запретить наносить рекламу на асфальт и иное покрытие дорог, фасады зданий. Также обозначены сроки устранения повреждений рекламных материалов. Определены размеры информационных полей, количество сторон, технологии смены изображений и наличие подсветки.

Поправки рассмотрит горсовет на ближайшей сессии. Далее они пройдут через публичные слушания, а уже потом могут быть приняты в окончательной редакции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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