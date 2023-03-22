В Орловской области малый бизнес ждет акселерация

Господдержку продолжат оказывать в рамках программы развития деловой активности.

Правительство Орловской области обновило параметры принятой еще в 2019 году государственной программы развития предпринимательства и деловой активности. В частности, уточнены списки мероприятий и объемы финансирования. В новой редакции изложены задачи регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», на который Орловская область получает финансирование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данное направление предусматривает оказание комплексных услуг представителям малого и среднего предпринимательства на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития. В его рамках также предоставляются поручительства региональными гарантийными организациями, идет развитие центра поддержки экспорта, обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям индустриальных и промышленных парков.

Согласно обновленным параметрам программы количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, должно составить 3,91 тысячи единиц; количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации, – 74 единицы; доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», должна составить 8 процентов. Также планируется, что уже к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, должна составить 104,9 тысячи человек, количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, – 7973 единицы; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку, – 1545 единиц.

Кроме того, 480 представителей малого и среднего бизнеса должны получить льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. Им предоставят и поручительства на общую сумму 1,144 миллиарда рублей. При поддержке государства 14 представителей МСП должны заключить экспортные контракты, причем ежегодный объем экспорта этих бизнесменов прогнозируется в объеме 0,006 миллиарда долларов США. Ожидается также, что на льготных условиях четыре представителя малого и среднего бизнеса станут резидентами орловских промышленных парков.

ИА «Орелград»