Заброшенную землю нашли в непосредственной близости от Орла

Неиспользуемые земли сельхозназначения обнаружены на территории Урицкого района.

Очередной случай нарушения земельного законодательства был выявлен в рамках выездных обследований, проведенных в феврале-марте 2023 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, на территории Урицкого района, одного из ближайших к областному центру, были зафиксированы факты зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью 12-ти земельных участков сельскохозяйственного назначения.

В ведомстве уточнили, что заброшенная, по сути, земля, которая по закону должна использоваться по целевому назначению, расположена на территории Городищенского и Луначарского сельских поселений. Общая площадь забытых участков составляет 289 га. Они принадлежат как крупным компаниям, так и физическим лицам на праве собственности и аренды. Причиной нарушения специалисты называют «непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на землях сельскохозяйственного назначения».

«По результатам выездных обследований правообладателям земельных участков выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — добавили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора.к слову, в начале марта вопросы муниципального земельного контроля стали предметом обсуждения на рабочем совещании, которое в администрации Орловской области провел заместитель губернатора Сергей Борзенков. Речь шла как раз о судьбе земель сельскохозяйственного назначения.

«По результатам совещания приняты решения о необходимости активизировать деятельность органов местного самоуправления по осуществлению муниципального земельного контроля, а также провести работу по инвентаризации неиспользуемых земель и планированию профилактических мероприятий с целью их введения в сельскохозяйственное производство», — отметили в ТУ Россельхознадзора.

Кстати, в 2022 году в Орловской области было проведено 444 контрольно-надзорных мероприятия в сфере государственного земельного надзора. Обследовано свыше 40 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 503 правонарушения, в адрес хозяйствующих субъектов направлено 600 предостережений. Всего на территории региона за год было выявлено более 11 тысячи га неиспользуемых земель, из которых по предписаниям и предостережениям надзорного органа в оборот было вовлечено 8,6 тысячи га.

ИА «Орелград»