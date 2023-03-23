Для ансамбля «Славица» купили автобус

Новый транспорт обойдется казне в 3,39 млн рублей.

В автобусе всего 13 пассажирских мест. В проекте контракта на сайте «Госзакупки» указано, что он будет белый, оснащенный кондиционером, тахографом, магнитолой. Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе – от 130 км/ч.

Победителем электронного аукциона стало ООО «Партнер Агро». Заявку только этой компании признали соответствующей требованиям. Товар должен быть поставлен в течение 60 рабочих дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок – три года или 200 тыс. км. пробега.

ИА «Орелград»