Для ансамбля «Славица» купили автобус

23.3.2023 | 16:09 Культура, Новости

Новый транспорт обойдется казне в 3,39 млн рублей.

Фото МБУК Ансамбль танца «Славица»

В автобусе всего 13 пассажирских мест. В проекте контракта на сайте «Госзакупки» указано, что он будет белый, оснащенный кондиционером, тахографом, магнитолой. Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе – от 130 км/ч.

Победителем электронного аукциона стало ООО «Партнер Агро». Заявку только этой компании признали соответствующей требованиям. Товар должен быть поставлен в течение 60 рабочих дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок – три года или 200 тыс. км. пробега.

ИА «Орелград»

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