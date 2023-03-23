Клычков поручил обеспечить постоянную готовность ПВР

Регион еще может принять около 300 вынужденных переселенцев.

Вопрос обсуждался 23 марта на совещании с главами муниципальных образований, сообщает портал Орловской области. Постановлением Правительства России на субъект возложена обязанность принять 1367 человек, покинувших Украину, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В 31 пункте временного размещения уже проживают 1063 беженцев, в том числе 249 детей.

«Мы обязаны после встречи поезда, сразу отправлять людей в ПВР, в которых все готово и размещение, и питание. До 30 марта во всех муниципальных образованиях должны быть определены объекты, в которых могут быть размещены люди в любой момент», — цитирует Андрея Клычкова пресс-служба.

Следившие за прямой трансляцией мероприятия СМИ отмечают в своих материалах, что в трех районах были проблемы. Они оказались не готовы. Когда 19 марта прибыла группа из 144 переселенцев, Должанский, Колпнянский и Краснозоренские районы отказались их принять.

«Так, в Долгом необходимо проводить капремонт помещения, а денег найти не могут, — пишет «ОрелТаймс». — <…> В Краснозоренском районе ранее были заключены договоры на размещение переселенцев, но после их отъезда в другие регионы местные жители решили не участвовать в данной программе».

ИА «Орелград»