Крахмальный завод получил иск за испорченную почву

Дело о сточных водах уже рассмотрел региональный арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к акционерному обществу «Плещеевский крахмальный завод», зарегистрированному в Малоархангельском районе. Речь шла о возмещении вреда, причиненного почве вследствие нарушения земельного законодательства. С учетом уточнений надзорное ведомство просило суд взыскать с ответчика почти 619 тысяч рублей. Отметим, что первоначальное требование предполагало возмещение вреда в размере 4,118 миллиона рублей.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора в качестве основания для предъявления иска указало факт причинения вреда почве, выявленный в июне 2022 года в ходе проведения проверки сотрудниками отдела государственного экологического надзора. Проверка была проведена по обращениям граждан. В результате был выявлен факт сброса неочищенных сточных вод в реку Сосна с карт-отстойников АО «Плещеевский крахмальный завод» вблизи деревни Прилепы Малоархангельского района.

По итогам проверки были составлены акт выездного обследования и протокол осмотра. Само обследование осуществлялось с привлечением специалистов филиала «ЦЛАТИ по Орловской области». Было установлено, что сброс производственных сточных вод осуществляется на поля фильтрации. Нарушений целостности обваловки полей фильтрации проверяющие не нашли, карты полей фильтрации визуально на тот момент были заполнены на 90-95 процентов, переливов «через край» не было.

Вблизи с полями фильтрации расположен овраг, который специалисты тоже решили обследовать. В нем на расстоянии порядка 300 метров от полей фильтрации было «установлено наличие металлической трубы диаметром 300 мм, выходящей из земли в овраг, из которой на момент обследования наблюдалось незначительное поступление сточных вод на рельеф местности». Под металлической трубой было найдено углубление, что, по мнению проверяющих, свидетельствует о сбросе сточных вод. Кроме того, на месте поступления сточных вод в овраг присутствовал «характерный запах производства крахмала, на почве имелся бело-серый налет от крахмального производства».

На дне оврага ниже места сброса сточных вод были обнаружены следы сброса с характерным налетом. Иных источников загрязнения почв в овраге не установлено, отмечено в протоколе. В ходе обследования также было выявлено место со следами сброса сточных вод от крахмального производства в ручей Гремячий. Было осмотрено место впадения ручья Гремячий в реку Сосна. Обследование также показало, что на момент проверки сточные воды по трубе от полей фильтрации в Гремячий и Сосну не сбрасывались.

При обследовании оврага сотрудниками филиала ЦЛАТИ был произведен отбор проб почв и сточной воды, поступающей из трубы с полей фильтрации. По итогам исследований проб были зафиксированы повышенные концентрации загрязняющих веществ. Истец указал, что при расчете вреда, причиненного почвам, были использованы именно данные исследований результатов лабораторного контроля проб почв. Заводу была направлена претензия об уплате возмещения вреда в размере 4,118 миллиона рублей. Он выплатил 3,5 миллиона, а оставшуюся часть пришлось взыскивать по суду, который исковые требования полностью удовлетворил.

ИА «Орелград»