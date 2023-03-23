Мценск не дождался 18 миллионов из областной казны

Власти райцентра подводят финансовые итоги прошлого года.

В Мценске близится к завершению процедура утверждения отчета об исполнении бюджета за 2022 год. Еще в феврале в первом чтении отчет был одобрен депутатами горсовета, в марте состоялись публичные слушания. Повторно о бюджете в своем итоговом докладе расскажет глава города. Согласно открытым данным, доходная часть бюджета Мценска в прошлом году была исполнена на 98,63 процента — при плане 1,153 миллиарда рублей фактическое поступление составило 1,137 миллиарда. В общей сумме доходов удельный вес собственных налоговых и неналоговых поступления составил всего 23,72 процента, безвозмездных поступлений – 76,28 процента. То есть, Мценск по-прежнему остается дотационным городом.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым платежам выполнены на 100,92 процента, а вот плановые назначения по безвозмездным поступлениям из областного бюджета оказались выполнены только на 97,94 процента. Невыполнение по безвозмездным поступлениям сложилось на сумму 18,266 миллиона рублей. Из них: 6,39 миллиона рублей — на ремонт автомобильных дорог; 948 тысяч рублей — на содержание автомобильных дорог; 3,222 миллиона рублей — на благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды»; 3,708 миллиона рублей — на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок; 4,396 миллиона рублей — на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основной удельный вес занимают пять доходных источников. Прежде всего, это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), поступления которого составили 128,235 миллиона рублей, или 47,52 процента всех собственных доходов. Налоги на совокупный доход принесли в бюджет 38,518 миллиона рублей, налоги на имущество – 29,438 миллиона рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили в прошлом году 16,755 миллиона, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 17,422 миллиона рублей. В отчете отмечено, что невыполнение плановых назначений сложилось по 4 из 12 планируемых к поступлению видов налоговых и неналоговых доходов.

Наибольшее невыполнение плановых назначений сложилось по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поскольку план по поступлениям составлял 20,271 миллиона рублей. Доходы от использования имущества составили лишь 90,16 процента от плана, доходы от продажи материальных и материальных активов – 85,6 процента (из запланированных 22,796 миллиона рублей поступило только 19,517 миллиона).

ИА «Орелград»