Минэкономразвития согласовало выделение Орлу 215 млн рублей на дизайн-код

И развитие туристической инфраструктуры.

Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии подписано 22 марта, сообщает портал правительства Орловской области. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Областная столица получит 215 млн рублей из средств федерального бюджета, еще 2 млн рублей из иных источников.

«В туристическом центре города Орла благодаря победе заявки во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода будет внедрен единый архитектурный и дизайн-код, обновлены в соответствии с ним вывески, навигация и продолжится развитие инклюзивной среды», — указано в релизе.

Напомним, для работы над туристическим центром Орла была сформирована проектная команда с участием представителей органов власти, экспертов, представителей бизнеса и специалистов пространственного развития. В феврале эксперты в области ландшафтного дизайна и градостроительства изучали Орел и обсуждали его преображение. О ходе дискуссии рассказывал мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»