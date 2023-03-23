Орловская область может значительно ускорить ввод новых соцобъектов

23.3.2023 | 16:23 Новости, Строительство

Регионам планируется предоставление беспроцентных казначейских кредитов.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 23 марта принял участие в селекторном совещании по региональному развитию. Мероприятие проводил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В центре внимания участников совещания были вопросы, касающиеся опережающего строительства в регионах, — сообщает портал правительства Орловской области. — В частности, акцент был сделан на финансировании строительства через казначейские кредиты с погашением в первом квартале 2024 года».

Такое поручение дал Президент Владимир Путин. Оперативно внесены поправки в бюджетное законодательство.  За счет временно свободных средств на едином казначейском счете можно ускорить строительство. А возврат произойдет за счет зарезервированных лимитов на грядущий год.

Стоит отметить, что в последнее время значительно подорожали строительные материалы. По некоторым объектам приходится пересматривать сметы. С этим столкнулись при реконструкции орловских ЦРБ, строительстве школы на улице Зеленина в Орле. Ускоренное финансирования может способствовать приближению сроков сдачи объектов и предотвратить заморозку работ.

ИА «Орелград»

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