Орловская область может значительно ускорить ввод новых соцобъектов

Регионам планируется предоставление беспроцентных казначейских кредитов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 23 марта принял участие в селекторном совещании по региональному развитию. Мероприятие проводил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В центре внимания участников совещания были вопросы, касающиеся опережающего строительства в регионах, — сообщает портал правительства Орловской области. — В частности, акцент был сделан на финансировании строительства через казначейские кредиты с погашением в первом квартале 2024 года».

Такое поручение дал Президент Владимир Путин. Оперативно внесены поправки в бюджетное законодательство. За счет временно свободных средств на едином казначейском счете можно ускорить строительство. А возврат произойдет за счет зарезервированных лимитов на грядущий год.

Стоит отметить, что в последнее время значительно подорожали строительные материалы. По некоторым объектам приходится пересматривать сметы. С этим столкнулись при реконструкции орловских ЦРБ, строительстве школы на улице Зеленина в Орле. Ускоренное финансирования может способствовать приближению сроков сдачи объектов и предотвратить заморозку работ.

ИА «Орелград»