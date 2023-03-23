Орловские парламентарии предложили усилить контроль за контентом для детей

На заседании Орловского Совета народных депутатов рассмотрели инициативу одного из парламентариев.

Владислав Числов считает, что необходимо сократить срок экспертизы, которую проходят сомнительные источники информации в сети Интернет. Председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям предложил направить в Госдуму обращение об установлении правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В проекте документа говорится не только об ужесточении административной ответственности за распространение вредного для детей контента, но и об ускорении процедуры экспертизы материалов.

«Мы вышли с данной инициативой в Государственную Думу ввиду большого количества проблем, связанных с тем, что различные исполнители в популярной молодёжной среде выпускают музыкальный и видео контент, который зачастую бывает сомнительного качества, — цитирует Числова пре-служба заксобрания. — Ряд представителей шоу-бизнеса пропагандируют неуважение к родителям, разврат, употребление запрещенных веществ, суицид, что идёт вразрез с ценностями нашей страны», — пояснил Владислав Числов.

Он добавил, что сегодня экспертиза контента занимает 30 дней. Все это время сомнительная информация остается доступной для огромной аудитории, в том числе детской. Депутат предложил сократить срок проверки, чтобы оперативно предотвращать распространение опасной для подрастающего поколения информации.

По итогам обсуждения инициативы депутаты озвучили необходимость обязать владельцев контента с пометкой 18+ организовать доступ только после подтверждения возраста. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании облсовета.

ИА «Орелград»