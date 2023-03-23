Прокуратура проверит информацию о порванном батуте в игровой зоне кафе

23.3.2023 | 16:40 Новости, Происшествия

Со слов мамы, ребенок получил травму в «Чудо улье» в Орле.

Женщина 21 марта написала гневный отзыв в соцсетях. Также она приложила фото батута. Хотя дыра и видна невооруженным глазом, не помешало бы предупреждать посетителей о неисправных элементах игровой зоны, отметила орловчанка.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение в организации законодательства в сфере обеспечения безопасного досуга детей», — сообщает пресс-служба надзорного органа.

К обследованию привлекут специалистов Роспотребнадзора и МЧС. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»

 

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