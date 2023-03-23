Уличная преступность в Орловской области пошла на убыль

Количество уличных преступлений в регионе сократилось более чем на четверть.

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за два месяца 2023 года доложило региональное Управление МВД России. Сообщается, в частности, что состояние преступности в общественных местах в отчетном периоде времени характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в структуре уличной преступности не зарегистрировано убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбойных нападений и хулиганства.

В целом за два месяца снижение числа зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом составило 17,3 процента. В общей структуре преступности 59,4 процента приходится на преступления против собственности; 13,3 процента составляют преступные посягательства против личности; 10,6 процента – преступления экономической и коррупционной направленности; 6,4 процента зарегистрированных преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотических средств.

«В отчетном периоде меньше поставлено на учет фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств, не зарегистрировано изнасилований, — говорится в аналитической справке регионального УМВД. — Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 609 преступлений, в том числе 162, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 529 лиц, их совершивших».

Добавим, что за отчетный период времени сотрудниками оперативных подразделений было выявлено 118 преступлений экономической и коррупционной направленности. В их число вошли 65 преступлений, относящиеся к категории тяжких или особо тяжких. В УМВД также отмечают, что 39 преступлений данной категории были совершены в крупном и особо крупном размерах.

ИА «Орелград»