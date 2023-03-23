В орловское фермерство вложили 95 миллионов рублей

Областные власти отчитались о реализации госпрограммы развития АПК.

Власти Орловской области представили годовой отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2022 года. Всего на ее реализацию было запланировано выделение 11,68 миллиарда рублей, в том числе 188,362 миллиона рублей из областного бюджета и 1,805 миллиарда рублей из федерального бюджета. Оставшаяся доля финансирования в размере 9,686 миллиарда рублей была предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, то есть это были средства инвесторов.

По оценкам департамента сельского хозяйства, в целом уровень финансирования более чем 20-ти мероприятий программы составил 99,5 процента от плана. Что касается непосредственно господдержки, то немалое внимание было уделено малому и среднему бизнесу. Так, мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации оказались профинансированы на 100 процентов, объем финансирования составил 95,123 миллиона рублей. Кстати, доля бюджета Орловской области в этой сумме составила всего 374,8 тысячи рублей.

Еще 37,106 миллиона рублей поступило из федерального бюджета, а 57,642 миллиона было профинансировано из средств внебюджетных источников. То есть большую часть средств орловские фермеры в собственное развитие вложили сами. По основному мероприятию «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» фактическое финансирование составило 835,248 миллиона рублей, что составляет 98,5 процента от плана. В данном случае инвесторы вложили 614,848 миллиона рублей, федеральный бюджет – 212,282 миллиона, а область добавила 20,995 миллиона рублей.

Стоит также отметить, что на возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых культур было предусмотрено 48,259 миллиона рублей, в том числе 482,6 тысячи из областного бюджета и 47,776 миллиона — из федерального бюджета. Фактически было профинансировано 100 процентов от плана, средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме. В данном случае внебюджетные источники финансирования не предусматривались.

ИА «Орелград»