В Орловской области более 100 человек наказали «за секреты»

В региональном УФСБ озвучили статистику по преступлениям в сфере защиты информации.

За прошлый год к административной и дисциплинарной ответственности за разглашение гостайны привлекли более 100 человек. Одного осудили по уголовной статье.

Им оказался сотрудник органов внутренних дел. Его уличили в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Орловский областной суд признал правоохранителя виновным и лишил его свободы на год условно, а также запретил устраиваться на госслужбу в течение двух лет.

Также в 2022 году по итогам проверок режима секретности, за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, к административной ответственности привлекли 7 должностных и 20 физических лиц. Им назначены штрафы на общую сумму более 40 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли 74 сотрудников различных организаций и ведомств, еще трем объявили предостережение.

ИА «Орелград»