Директора ООО «Пенобетон-Орел» отправили в колонию на шесть лет

Дольщики потеряли около 22 млн рублей, вложив средства в дом в Змиевке.

Бывшего генерального директора ООО «Пенобетон-Орел» признали виновным в крупном мошенничестве. Он получил от дольщиков более 22 миллионов рублей, но квартиры для них так и не построил.

Как установил суд, в период с декабря 2014 года по август 2020 года фигурант, будучи гендиректором ООО «Пенобетон-Орел», заключил с 22 потерпевшими договоры на долевое участие в строительстве многоквартирного дома по улице Жадова в поселке Змиевка. Взятые на себя обязательства руководитель компании не выполнил. Общая сумма причиненного ущерба превысила 22 миллиона рублей.

Еще одной жертвой мошенника стал его знакомый. Злоумышленник обещал приобрети для него жилье и похитил часть переданных на покупку недвижимости средств, а именно 290 тысяч рублей.

По итогам разбирательства суд признал бывшего застройщика виновным в мошенничестве и приговорил его к лишению свободы на 6 лет. Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Также осужденный выплатит штраф в размере 220 000 рублей, уточняют в прокуратуре Орловской области. Отметим, обвинитель настаивал на девяти годах лишения свободы.

Отметим, разрешение на строительство было выдано администрацией Свердловского района Орловской области 19 декабря 2014 года. Только 8 апреля 2021 года данный объект включен в единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением срока передачи жилых помещений участникам долевого строительства. 20 июня 2022 года ООО «Пенобетон-Орел» признано несостоятельным. 27 декабря 2022 года ППК «Фонд развития территорий» уведомил, что ходатайство о принятии решения по вопросу определения способа восстановления прав дольщиков принято к рассмотрению.

ИА «Орелград»