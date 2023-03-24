Главный онколог Минздрава РФ оценил оснащение Орловского онкодиспансера

Академик РАН Андрей Каприн.

Он познакомился с работой профильной службы и обсудил перспективы реализации в регионе федерального проекта.

В Орловском онкологическом диспансере Андрей Каприн осмотрел лабораторию радионуклиидной диагностики и радиотерапевтическое отделение. Он оценил оснащение диспансера современными аппаратами и линейными ускорителями, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

«Как руководителю национального центра, нам очень важно поддерживать тесную связь с регионами. И сегодня мы видим, что онкодиспансеры хорошо оснащаются, в них работают профессионалы своего дела», — отметил Андрей Каприн.

После экскурсии по диспансеру главный онколог Минздрава РФ обсудил с орловскими врачами детали реализации в регионе федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», уточняют в региональном Департаменте здравоохранения.

Напомним, в минувшем году в Орловской области впервые обнаружен 3171 случай онкологии. Если сравнивать с 2021 годом, это на 359 больше. Медики отмечают, что чаще онкологию выявляют уже на 3 или 4 стадии, например, поражение легкого в 70% случаев, желудка – 50%.

ИА «Орелград»