Губернатор утвердил зоны охраны Сабуровской крепости

Режим использования земель в районе памятника будет особым.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Ансамбль Сабуровской крепости», XVIII век. Памятник расположен в селе Сабурово Орловского муниципального округа. Зоны охраны были установлены на основании ранее выданного положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы соответствующего проекта, после согласования его с Министерством культуры Российской Федерации.

Также Клычков утвердил требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Сабуровской крепости. Режим использования земель утвержден для каждой отдельной зоны охраны. Например, в зонах ОЗ 1-1 и ОЗ 1-2 разрешается размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования существующей жилой застройки, с последующей рекультивацией нарушенных участков.

Также разрешен ремонт и реконструкция дорог с учетом сохранения трассировки дорог и зеленых насаждений, проведение работ по благоустройству (с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм) и озеленению территории, возведение временных объектов благоустройства, установка информационных указателей, относящихся к самой Сабуровской крепости, проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия.

В то же время запрещается размещение объектов капитального строительства, прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода и электрокабеля), искажение и изменение исторического ландшафта, рельефа местности, осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред Сабуровской крепости, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима территории, создающей вибрационные нагрузки.

Также на охраняемой территории запрещается организация размещения и направления стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территории объекта культурного наследия. Под запрет попало и размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, а также объектов с динамическим воздействием. Специальные требования к использованию земель и градостроительным регламентам установлены и в границах других охранных зон.

ИА «Орелград»