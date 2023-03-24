На Орловщине на пьяных водителей завели без малого 30 дел

Три десятка водителей повторно попались полиции пьяными за рулем.

В Орловской области за январь и февраль текущего года сотрудниками ГИБДД было пресечено 360 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в состоянии опьянения за это же время было возбуждено 28 уголовных дел. Фигурантам грозит наказание от крупного штрафа и лишения водительских прав до реального лишения свободы. Добавим, что в этом году по вине нетрезвых водителей на дорогах Орловской области произошло три дорожно-транспортных происшествия.

Такие данные в своей аналитической справке о состоянии оперативной обстановки в регионе приводит областное Управление МВД России. В ведомстве отмечают, что в этом году повышенное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности на автодорогах. За два месяца было зарегистрировано 757 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 87 ДТП с пострадавшими, в которых девять человек погибли и 115 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 17 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 32.

«С участием несовершеннолетних зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь детей получили ранения, — следует из ведомственной информации. — За нарушения правил перевозки детей составлено 560 административных материалов. По фактам грубых нарушений ПДД в суд направлено 968 материалов. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 76 лиц, еще 27 подвергнуты административному аресту».

Добавим, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 52 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек погибли, а 72 получили ранения различной степени тяжести. Всего за два первых месяца текущего года сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) было выявлено 80 701 административное нарушение в области безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»