Орловцам велели собрать 3,7 тысячи тонн плодов и ягод

Областные власти поставили задачи орловскому АПК.

Департамент сельского хозяйства Орловской области обнародовал предложения по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год. Из документа следует, что свои усилия орловские аграрии должны сосредоточить на достижении запланированных целевых индикаторов, в том числе: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) должен составить 97,6 процента к уровню 2020 года; индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года – 103,1 процента; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к предыдущему году – 101 процент.

По оценкам чиновников, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без представителей малого бизнеса) по итогам текущего года должна составить 41 599 рублей. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) прогнозируется на уровне 49,7 процента. Областные власти поставили перед региональным АПК и целый ряд других задач. Так, по их мнению, в текущем году необходимо обеспечить производство (в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах): зерна – не менее 3,22 миллиона тонн, масличных культур – 120 тысяч тонн, плодов и ягод – 3,7 тысячи тонн, скота и птицы на убой в живом весе – не менее 227 тысяч тонн, молока – 126,9 тысячи тонн.

Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности поставлена задача по годовому объему выпуска: крупы – 55 тысяч тонн, масла подсолнечного – 38,5 тысячи тонн, сахара свекловичного – 278 тысяч тонн, плодоовощных консервов – 37,7 миллиона условных банок. Также чиновники велели довести численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, до 15,3 тысячи голов.

Кроме того, орловским аграриям велено увеличить размер посевных площадей, занятых: зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами – до 1041,4 тысячи га; льном-долгунцом и технической коноплей – 0,4 тысячи га. В рамках подпрограммы развития мелиорации запланировано вовлечь в оборот выбывшие сельскохозяйственные угодья за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме 0,54 тысячи га, провести мероприятия по известкованию кислых почв на площади пашни 0,28 тысячи га.

ИА «Орелград»