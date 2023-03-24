Орловцев предостерегли от неправильной покупки животных

Неосторожная покупка может привести к распространению опасных заболеваний.

Управление ветеринарии Орловской области выступило с обращением к жителям региона, которые планируют купить домашнюю птицу или животных. Ведомство информирует орловцев о том, что для недопущения возникновения заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных, населению региона необходимо соблюдать ряд обязательных требований. Прежде всего, приобретать животных и птицу следует только в местах, официально установленных администрациями муниципальных образований.

Покупать живой товар надо только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов. Последние характеризуют территориальное и видовое происхождение, эпизоотическое состояние места выхода, идентификацию животных и птицы, а также проведенные диагностические исследования и вакцинации. Приобретенных животных и птицу необходимо ставить на учет в органах местного самоуправления и местной государственной ветеринарной станции.

Также их надлежит предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы (по их требованию) для осмотра и проведения профилактических противоэпизоотических мероприятий. Кроме того, население обязано немедленно извещать специалистов государственной ветеринарной службы обо всех случаях внезапного падежа или массового заболевания животных и птицы, соблюдать обязательные ветеринарные требования к содержанию, кормлению животных и птицы.

«Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание на то, что приобретенные животные и птица в неустановленных местах и без ветеринарных документов могут быть источником заболевания животных и привести к возникновению особо опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней, грипп птиц, не только в вашем хозяйстве, но и к распространению на территории Орловской области», — говорится в заявлении регионального управления ветеринарии.

Ранее Территориальное управление Россельхознадзора сообщило об итогах проведения рейда на ярмарке в городе Ливны. Там были выявлены факты реализации гражданами живой сельскохозяйственной птицы, а именно кур и уток, без оформления ветеринарно-сопроводительных документов. Отсутствие таких документов ставит под сомнение здоровье птицы, тем самым создавая угрозу распространения опасных заболеваний. Торговцам были выданы требования по недопущению в дальнейшем реализации подконтрольных товаров без оформления ветеринарно-сопроводительной документации.

ИА «Орелград»