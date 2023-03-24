Орловский студенческий кампус пройдет защиту в Минобре

В Министерстве высшего образования и науки РФ оценят концепцию проекта на 10 млрд рублей.

Защита состоится в ближайшее время, сообщает портал Орловской области. В преддверии мероприятия в Министерстве состоялось очередное совещание. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, ректоры орловских вузов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, руководители блоков финансов и экономического развития обладминистрации. Озвучили свои замечания и предложения к концепции.

Напомним, при финансировании в размере 10 млрд рублей планируется создать 66 тыс. кв. метров инфраструктуры, включая общежитие на полторы тысячи человек, лектории, лаборатории, стадион, площадки для отдыха. В условиях открытой кампусной среды планируют повысить в регионе качество «человеческого капитала».

ИА «Орелград»