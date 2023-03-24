Орловский студенческий кампус пройдет защиту в Минобре

24.3.2023 | 9:55 Новости, Общество

В Министерстве высшего образования и науки РФ оценят концепцию проекта на 10 млрд рублей.

Защита состоится в ближайшее время, сообщает портал Орловской области. В преддверии мероприятия в Министерстве состоялось очередное совещание. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, ректоры орловских вузов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, руководители блоков финансов и экономического развития обладминистрации. Озвучили свои замечания и предложения к концепции.

Напомним, при финансировании в размере 10 млрд рублей планируется создать 66 тыс. кв. метров инфраструктуры, включая общежитие на полторы тысячи человек, лектории, лаборатории, стадион, площадки для отдыха. В условиях открытой кампусной среды планируют повысить в регионе качество «человеческого капитала».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования