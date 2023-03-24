Под Орлом могут создать турмаршрут от Спасского до Волково

Маршрут соединит усадьбы, связанные с судьбой знаменитых писателей.

В Мценском районе продолжается работа по преображению парка Шеншиных в деревне Волково. Об этом сообщила администрация Мценского района. Напомним, что к роду Шеншиных относился знаменитый русский поэт Афанасий Фет, которому в силу роковых обстоятельств десятилетиями пришлось носить немецкую фамилию первого мужа его матери. Родным же отцом Афанасия Фета был орловский дворянин Шеншин.

Как сообщили в администрации Мценского района, проект благоустройства парка Шеншиных в Волково в этом году планируется вновь выставить на участие в конкурсе Минстроя. Победители получают федеральные гранты в рамках проекта развития малых городов и исторических поселений. Парк как территория для благоустройства был выбран общественным голосованием, в котором активно участвовали жители всех возрастов. Планы на парк уже имеются.

«Планируется создание единого туристического маршрута Спасское-Лутовиново – Волково, что позволит гостям с максимальным комфортом познакомиться с нашими главными достопримечательностями», — отметила глава Мценского района Екатерина Ерохина на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что в деревне Спасское-Лутовиново расположен государственный музей-заповедник Ивана Тургенева. Тем самым, новый турмаршрут свяжет места, исторически связанные с личностями Тургенева и Фета. Кстати, Мценский район уже посетили специалисты, которые будут работать над проектом второго этапа благоустройства парка.

«Вместе с Екатериной Ерохиной они побывали в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», где с директором музея Сергеем Ступиным обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию туризма в районе, — сообщили в администрации Мценского района. — Основным блоком работы над проектом благоустройства стало взаимодействие с фокус-группами – школьниками, жителями Волково и активом населения Мценского района и города Мценска».

Например, в Нововолковской начальной школе и Отрадинской средней школе архитектор Никита Асадов со своей командой уже обсудил с ребятами, каким они хотят видеть парк Шеншиных. Затем были собраны мнения местных жителей. Последние предложили создать еще одну детскую площадку, различные спортивные и рекреационные зоны, установить беседки и павильоны. Все поступившие пожелания будут рассмотрены при создании проекта, заверили местные власти.

ИА «Орелград»