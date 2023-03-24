Уровень безработицы упал на 23 процента к уровню прошлого года

В Орле статистики провели сравнительный анализ числа безработных граждан.

В Орловской области по состоянию на 1 февраля 2023 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 февраля 2022 года на 23,3 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,5 процента, тогда как годом ранее он составлял 0,7 процента численности экономически активного населения. Об этом говорится в оперативном докладе о социально-экономическом развитии Орловской области.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе по состоянию на 1 февраля 2022 года составляла 2477 человек, причем их количество было почти на 51 процент меньше, чем по состоянию на 1 февраля 2021 года. В текущем году по данным на 1 февраля количество безработных в Орловской области снизилось до отметки 1901 человек. Но подчеркнем, что речь в данном случае идет только о тех орловцах, которые официально состоят на учете в качестве безработных в областной службе занятости. То есть данные цифры не отражают так называемую скрытую безработицу.

Тем временем, ситуацию на региональном рынке труда обсудили в Орловском облсовете народных депутатов. Вопрос был поднят в рамках заседания комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям. Перед парламентариями выступил начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников.

«Он сообщил, что в прошлом году в органы службы занятости в поиске подходящей работы обратились 11,6 тысяч человек, в 2021 году — 15,4 тысячи человек. За это же время статус безработного получили 6,5 тысячи граждан, что на 1500 меньше, чем годом ранее, — сообщает пресс-служба Орловского облсовета. — В целом численность граждан, снятых с регистрационного учета в результате проведенной работы по трудоустройству, составила 6,2 тысячи человек».

ИА «Орелград»