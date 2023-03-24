В музее Соловьева нашли «ранее необнаруженные» предметы

Поводом для полной сверки музейных ценностей стала проверка КСП.

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска отчитался о результатах реагирования на нарушения и недостатки, выявленные ранее сотрудниками городской Контрольно-счетной палаты. Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы проверили исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева» за 2020-2021 годы. Вопросы возникли, в том числе, к условиям хранения меморий. Аудиторы указали и на недостатки при организации учета ценностей.

И вот теперь отдел культуры отчитался о том, что замечания и нарушения, установленные Контрольно-счетной палатой, музеем в целом учтены и исправлены. В настоящее время в учреждении «идет плановая работа по полной сверке музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения на 2020-2024 годы. Эта работа находится на постоянном контроле администрации города Мценска».

Ранее был утвержден план-график полной сверки музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения на 2020-2024 годы МБУ «Мценский краеведческий музей». Согласно ему на 2022 год было установлено плановое количество сверки 6000 единиц хранения. Судя по информации музея, переданной в Мценский горсовет народных депутатов, который держит ситуацию на своем контроле, работники музея сверили все запланированные 6000 единиц хранения. Интересно то, что в ходе сверки наличия музейных предметов были найдены ранее необнаруженные предметы в количестве 27 единиц.

«В ходе сверки работники музея проверяют соответствие фактического наличия музейных предметов, их идентифицирующих признаков и состояния сохранности данным основной учетной документации, — следует из информации самого музея. — Выявляются случаи несоответствия информации о предметах, отраженной в Главных инвентарных книгах, в большинстве случаев – это несоответствие описания предметов».

Сообщается также, что в ходе проверки были установлены факты нарушения требований к хранению и экспонированию предметов, в частности: крепление (приклеивание) музейных предметов (документов, фотографий) к выставочным стендам, исключающее возможность отделения предмета без нарушения его целостности, а также приклеивание предметов к картону, стеклу.

«Сверка музейных предметов проводится в соответствии с планом-графиком и будет продолжена в 2023 и 2024 году», — заверили в музее.

ИА «Орелград»