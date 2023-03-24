В Орле вручили орден Мужества матери погибшего в СВО бойца

Кирилл Развин погиб в ноябре прошлого года, исполняя воинский долг в зоне СВО.



Мужчину наградили орденом Мужества посмертно. Его передали матери погибшего орловца. Орден вручил мэр Орла Юрий Парахин, сообщает пресс-служба горадминистрации. Он поблагодарил женщину за самоотверженного сына и заверил, что героический подвиг будет увековечен.

— Он — настоящий Герой, человек, который не спрятался за спинами товарищей, а шёл вперёд, защищая не только русский мир, но и нас, наших детей. От всех жителей Орла благодарю вас за его воспитание, за его поступок, мужество и героизм, — обратился мэр Орла к матери бойца.

Кирилл Развин не сказал матери о намерении отправиться в зону СВО. Он хотел стать кандидатом в мастера спорта по боксу. Мать героя бережно хранит его награды и даже детские поделки. В копилку воспоминаний о сыне добавился орден Мужества.

— Это самое дорогое, что будет в моих руках. То, что перейдёт его дочери, которая, надеюсь, всегда будет помнить, как погиб её отец, по какой причине, — сказала Галина Развина.

Кириллу Развину был 41 год. Он погиб 9 ноября 2022 года на Донбассе.

— Конечно, я им горжусь, потому что он поступил как мужчина. Кто знал, что в такой период мы можем терять близких людей… Но они нужны там, кому-то нужно совершать поступки. Дай Бог, чтобы большинство наших ребят вернулось домой, — добавила мать погибшего бойца.

ИА «Орелград»