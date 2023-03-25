Для орловских бойцов собирают семь новых посылок

25.3.2023 | 9:27 Новости, СВО

Практически ежедневно появляются новости об отправке гуманитарных грузов из Орловской области в зону СВО.

Фото Администрации города Мценска

Очередную посылку собирает Малоархангельский район. Ее доставят в район Сватово-Кременная ЛНР, сообщили в пресс-службе губернатора.

В груз войдут комплекты базового обмундирования, ветрозащитные костюмы, тактические рюкзаки, перчатки, обувь, нижнее белье, носки, средства личной гигиены, лекарства, продукты, инструменты и многое другое.

Всего в регионе сейчас формируют семь больших посылок для отправки на передовую. Помочь может каждый. Принести необходимое можно в администрацию Малоархангельского района или Орловского муниципального округа, в Центр «Патриот57» (Орел, ул. Привокзальная, д. 8) с пометкой для Малоархангельска.

ИА «Орелград»

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