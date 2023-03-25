На Орловщине не осталось подтопленных мостов

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Накануне, 24 марта, освободился от воды низководный мост через реку Неручь возле деревни Орловка Залегощенского района — последний из всех подтопленных в регионе.

В ведомстве отметили, что по всем рекам области наблюдается значительное снижение уровней воды. Ситуация стабилизируется.

Напомним, что весеннее половодье началось с 11 марта. Потепление, снеготаяние и обильные осадки привели к резкому подъему воды в реках. Это спровоцировало подтопление низководных мостов в отдельных районах региона и приусадебных участков.

ИА «Орелград»