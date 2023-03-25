Сотрудница орловского дома престарелых похитила деньги с карты пенсионерки

Жертвой стала одна из постоялиц социального учреждения в Мценском районе.
О краже в полицию сообщила представитель дома престарелых. Она заявила, что у престарелой женщины похитили 39 тысяч рублей. Участковый полиции опросил бабушку и выяснил, что к краже может быть причастна одна из сотрудниц соцучреждения.
Предварительно, 52-летняя женщина по просьбе пенсионерки воспользовалась ее картой, чтобы купить бабушке продукты. Также женщина без ведома пенсионерки сняла с карты 39 тысяч рублей.
Подозреваемую в краже задержали. Она призналась в содеянном и возместила пенсионерке причиненный ущерб.
Как уточняют в региональном УМВД, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обвиняемая под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
ИА «Орелград»