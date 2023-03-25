Советник губернатора поставил «запятую» в инциденте «На привале»

Сергей Лежнев в соцсетях рассказал о своем визите в орловский СКР.

Советник главы региона Сергей Лежнев 24 марта пояснил, что дал правоохранителям разъяснения по ситуации. Он резко раскритиковал поведение владельца заведения и заверил, что лично находится на связи с оскорбленным бойцом и посетит вместе с ним злополучное кафе «На привале».

«Никто ничего не скрывает. Заговора против заведения и его владельца нет. Мы приедем и послушаем, что скажет хозяин ресторана», — заявил Сергей Лежнев.

Тем временем владелец кафе отрицает информацию о том, что в заведение не пустили бойца СВО.

Напомним, что ролик с обращением военнослужащего появился в соцсетях. Боец утверждал, что 11 февраля в период смены дислокации подразделения он оказался у кафе «На привале» и зашел, чтобы пообедать. Военнослужащего не пустили.

«Нам мотивировали тем, что мы грязные», — сообщил боец подразделения «Ахмат» на видео.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее уже принес извинения военнослужащему лично и в публичном пространстве. Он заверил, что в ситуации разберутся компетентные органы.

ИА «Орелград»