В Луганск прибыл очередной гуманитарный груз из Орловской области

25.3.2023 | 11:32 Новости, СВО

Партию помощи для фронта собрали спортсмены, студенты, преподаватели, предприниматели и депутаты.

Доставили гуманитарный груз в Луганскую область депутаты облсовета и главврач больницы им. Семашко.

В посылке на фронт — медикаменты, продукты питания, теплые вещи, инструменты и запасные части для автомобиля. Все это собрали в пункте приема на базе отделения партии «Единая Россия». Посылки передали воспитанники тренера Клавдии Михайловны Наумовой, персонал орловских поликлиник и больниц, сотрудники кондитерской фабрики, студенты и преподаватели техникума сферы услуг, а также депутаты Орловского областного Совета и многие другие неравнодушные орловцы.

Также в зону СВО доставили автомобиль, который приобрели орловские пенсионеры Сиротинины. Для военного госпиталя передали медикаменты, медицинское оборудование. Также парламентарии посетили Луганский детский дом.

В Орловском облсовете уточнили, что уже комплектуется новый гуманитарный груз. С ним планируют отправить внедорожник.

ИА «Орелград»

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