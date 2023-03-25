В Орле наградили росгвардейцев

Накануне, 24 марта, в городском центре культуры состоялось торжественное мероприятие «Честь имею во славу Отечества», посвященное Дню войск нацгвардии РФ.

Выступая перед собравшимися, губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что сотрудники ведомства вносят неоценимый вклад в борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и важных объектов, а также, рискуя своими жизнями, участвуют в СВО.

«Благодарю за то, что достойно несёте знамя Орловщины, продолжаете победные традиции предков, приумножая воинскую славу страны. Поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником», — сказал глава региона.

На мероприятии лучшим представителям управления вручили почетные грамоты губернатора, облсовета и др. Два росгвардейца, проявившие мужество и героизм в СВО, награждены медалью «За спасение погибавших», сообщила пресс-служба облправительства.

ИА «Орелград»