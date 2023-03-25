Власти рассмотрят варианты поддержки ООО «ОРПЛАСТ»

Компания планирует нарастить производство.

Вопросы предоставления региональных мер поддержки обсудили 24 марта на заместитель руководителя ООО «ОРПЛАСТ» и представители профильных департаментов правительства Орловской области.

Компания рассматривает возможность приобретения дополнительного земельного участка. Также рассчитывает на получение льготного займа. ООО «ОРПЛАСТ» планирует варианты расширения производства на территории Орловской области.

Перспективы обсудили руководитель регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, заместитель генерального директора ООО «ОРПЛАСТ» Алексей Давыдов. Во встрече принял участие исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Анатолий Новиков.

Отметим, что ООО «ОРПЛАСТ» более пятнадцати лет занимается производством пластиковых катушек для намотки сварочной проволоки, кабеля, припоев, цветной проволоки, эмальпроводов, 3D нити и оптического волокна. Оснащение позволяет производить качественную продукцию с облегченным весом.

ИА «Орелград»