Под Орлом водителя мопеда лишили прав на шесть лет

Молодой человек неоднократно попадался пьяным за рулем и пытался сбежать.

Поставлена точка в уголовном деле о повторной пьяной езде, которое было рассмотрено в поселке Верховье. На скамье подсудимых оказался местный житель, который уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Так, сначала он был подвергнут административному наказанию по постановлению мирового судьи в виде штрафа в размере 50 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами.

Затем он получил судимость по статье 264.1 УК РФ и был приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. При этом суд дал ему шанс на исправление, постановив считать лишение свободы условным. На момент нового преступления испытательный срок по вышеуказанному приговору истек, но дополнительное наказание в виде лишения водительских прав еще не было отбыто, судимость в установленном законом порядке не погашена.

Несмотря на это, мужчина вновь сел пьяным за руль. Из материалов дела следует, что он находился в гараже, где в компании распивал спиртные напитки. Затем, около 15 часов, мужчина решил отправиться домой. Он сел на принадлежащий ему мопед, который, кстати, не имел государственных регистрационных номеров, и отправился в путь. Его заметил экипаж ДПС. На требование сотрудника полиции остановиться водитель не ответил. В результате была организована полицейская погоня. Водитель мопеда в суде признал, что видел за спиной машину ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Какое-то время он убегал, затем свернул в проулок, где и был остановлен полицейскими. Последние отстранили его от управления мопедом и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. Согласно измерениям, у водителя алкоголь при выдохе составил 1,255 мг/л, что подтвердило факт состояния алкогольного опьянения. В судебном заседании мужчина пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он полностью согласен с ним и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Вину он признал, в содеянном раскаялся. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на шесть лет.

ИА «Орелград»