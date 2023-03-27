Бывшего сотрудника «ГМС Ливгидромаш» подозревают в коммерческом подкупе

27.3.2023 | 11:15 Новости, Происшествия

Примечательно, что мужчина уже был осужден за аналогичный проступок, отмечает орловский СКР.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. Инженер с июля по сентябрь 2017 года, используя служебное положение, обменял важную информацию на 191 тыс. рублей. Он сообщил двум контрагентам предприятия данные о планах по закупкам, ценовых предложениях конкурентов. Тем самым инженер создал более выгодные условия для взяткодателей.

«В настоящее время в отношении подозреваемого и иных лиц выполняется комплекс следственных и процессуальных действий», — уточнили в СУ СК России по Орловской области.

В сентябре 2022 года житель Ливен уже был осужден за коммерческий подкуп. В том эпизоде он получил в период с 2016 по 2017 годы 47 тыс. рублей от директора одного из контрагентов за создание конкурентных преимуществ. Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей, с лишением права заниматься определенной деятельностью на два года.

ИА «Орелград»

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