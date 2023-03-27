Кардиолог из Орла «помогла» Леониду Якубовичу

27.3.2023 | 9:23 Новости, Общество

Юлия Шестопалова подарила ведущему программы «Поле чудес» канистру спирта.

Шоу с участием сотрудницы больницы им. Семашко вышло в эфир 24 марта. Сын Юлии прочитал Леониду Якубовичу стихотворение. Женщина вручила ведущему портрет писателя Ивана Тургенева, статуэтку орла, как символ города. Но больший эмоциональный отклик вызвала канистра спирта.

«Больница Семашко всем поможет», — заявила Юлия Шестопалова.

«Мне уже помогла», — ответил Леонид Якубович, поглаживая канистру.

С главным же заданием участнице шоу не удалось справиться. Сильный осенний ветер, несущийся с северо-запада, не раскрылся за пять попыток. Оказалось, что в старину его называли «листобой».

Также в программе выступила ученица орловской детской хореографической школы Алина Завгородная. Она, кстати, дочка коллеги участницы программы — кардиолога Анастасии Завгородной.

ИА «Орелград»

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