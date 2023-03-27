Орловца с трехлитровой банкой конопли возьмут на учет

27.3.2023 | 6:28 Закон и порядок, Новости

Суд обязал местного жителя наблюдаться у врача-нарколога.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ранее не судимого местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, он незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. Из материалов следует, что в прошлом году орловец отправился на пруд. Там, на берегу, он наткнулся на заросли дикой конопли.
Мужчина без труда идентифицировал растение. В результате у него, как отмечает следствие, возник умысел на приобретение наркотического растения рода Cannabis с целью дальнейшего употребления. Он собрал урожай, спрятал его в рюкзак, затем доставил груз домой, где собственноручно изготовил наркотик. Отметим, что урожай действительно был крупным, мужчина сорвал около десятка кустов дикороса. Изготовленную марихуану он хранил дома в шкафу для собственного потребления.

Наркотик был обнаружен у него в ходе обыска. Примечательно, что большая часть марихуаны хранилась в трехлитровой банке. В суде подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком в два года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. Также суд обязал условно осужденного в период испытательного срока не менять без разрешения надзорного органа постоянное место жительства и работы и встать на учет у врача для оказания ему медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология».

ИА «Орелград»

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