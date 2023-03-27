Орловские власти запретили выпускать собак на кладбища

Перечень запретных мест утвержден в Орловском муниципальном округе.

В Орловской области органы местного самоуправления продолжают формировать собственную нормативную базу, связанную с вопросами обращения с животными без владельцев. Напомним, с 1 января 220-23 года полномочия в данной сфере были спущены с областного на местный уровень. В частности, на каждой отдельной территории власти сами утверждают перечень мест, на которые запрещается возвращать ранее отловленных животных без владельцев.

Определили такой список и власти Орловского муниципального округа. Он состоит из девяти пунктов. Животных без владельцев запрещено возвращать на: территории общего пользования; территории, прилегающие к многоквартирным домам; детские игровые и спортивные площадки; спортивные площадки; кладбища и мемориальные зоны; площадки для проведения массовых мероприятий; территории детских, образовательных и лечебных учреждений; территории, прилегающие к объектам культуры и общественного питания.

Кстати, в запретный список попали площади, улицы, проезды, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неопределенный круг лиц. Также в списке присутствуют площадки, предназначенные для проведения спортивных игр на открытом воздухе. Вероятно, к таковым можно отнести и стадионы. Принимать решения о возвращении животных на какие-то другие места, не вошедшие в список, получили право два чиновника: начальник управления сельского хозяйства и заместитель главы округа по экономике и сельскому хозяйству.

Тем временем, парламентарии региона выразили намерение проинспектировать ход капремонта приюта для бездомных животных в Орле. Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, такое решение было принято в ходе расширенного заседания комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. О ходе ремонта объекта рассказал заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства Евгений Литвяков. Он сообщил, что капремонт будущего приюта на Новосильском шоссе осуществляется казенным учреждением «Орелгосзаказчик».

«Из доклада следует, что готовый к эксплуатации объект должен был быть сдан еще в октябре прошлого года, — сообщает пресс-служба облсовета. — Задержка образовалась из-за срыва подрядчиком сроков. Контракт был заключен на общую сумму 36,7 миллиона рублей. В настоящее время заказчик ведет с подрядчиком претензионную работу. Неустойку намереваются взыскивать через суд».

Приют будет рассчитан на прием и содержание 150 безнадзорных собак ежемесячно, которые по окончании проведения ветеринарных профилактических мероприятий, стерилизации, идентификации должны выпускаться на прежние места их обитания. Кстати, в Орле ранее также утвердили список мест, куда собак выпускать нельзя. «Информации о сроках сдачи объекта в эксплуатацию докладчик парламентариям не представил, — говорят в облсовете. — Парламентарии заявили о готовности выехать на объект и проинспектировать ход работ. По итогам выездного мероприятия по мнению депутатов целесообразно собрать круглый стол с приглашением всех участников проекта».

ИА «Орелград»