Правила ведения долговой книги утвердили в Мценске

Решение было принято в соответствии со статьями Бюджетного кодекса РФ.

Глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил «Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Мценск». Он разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ для обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств. Новый документ устанавливает объем информации и порядок ее внесения в долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хранения самой долговой книги.

Ведение этой книги доверено городскому финансовому управлению. В ней, в частности, указывается наименование кредитора, бенефициара или принципала, например, банка или другого финансового института или публично-правового образования, который, согласно условиям договора, контракта, соглашения предоставил городу заемные средства. В книге также будут указываться объемы кредита, сроки его погашения, проценты по ставке, валюта займа, объем долгового обязательства, подлежащий погашению в текущем году, объем муниципального долга на начало каждого года и другое.

К слову, в своем итоговом отчете о работе в прошлом году Николай Кочетаев отметил: бюджет города Мценска по-прежнему не способен обеспечивать собственными доходами все расходы в рамках полномочий, возложенных на городской округ. По его словам, в условиях ограниченности доходов, финансирование за счет средств городского бюджета осуществлялось в 2022 году с приоритетностью их направления на защищенные и социально значимые статьи расходов бюджета.

Кстати, расходная часть городского бюджета была исполнена в прошлом году на 97,67 процента. При плане 1,19 миллиарда рублей фактическое исполнение составило 1,162 миллиарда. Правда, это больше, чем было в 2021 году, на 72, 947 миллиона рублей.

«При расходовании средств выдержана политика приоритетного направления их в социальную сферу, на содержание которой ежегодно направляется более 70 процента от общего объема расходов», — заверяют в администрации Мценска.

При этом доля расходов городского бюджета на социальную сферу растет из года в год.

ИА «Орелград»