Скульпторы тела. В Орле определили лучших бодибилдеров

27.3.2023 | 11:45 Новости компаний, Рекомендуем

На площадке конгресс-холла ТРК «Грин» 25 марта прошел Открытый Кубок Орловской области по бодибилдингу.

Фото Федерации бодибилдинга Орловской области

Его участниками стали в том числе фитнес-спортсмены из Курска, Белгорода, Москвы и даже Хабаровского края.

Состязания бодибилдеров вернулись в Орел после перерыва из-за коронавирусных ограничений. Почетным гостем Открытого кубка Орловской области стал чемпион Европы по бодибилдингу Алексей Тронов.

Лучших определили в 25 номинациях: классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини, бодифитнес, артистический фитнес, атлетик и велнес среди нескольких категорий.

Поддержку состязаниям оказал в том числе крупнейший застройщик Орловской области – холдинг «ОДСК».

«Наша компания стремится к развитию. Это же демонстрируют и спортсмены, а еще они всегда готовы к вызовам. Важнейшим аспектом деятельности ГК ОДСК является социальная ответственность, поэтому холдинг стал партнером настоящего праздника красоты и спорта в родном регионе», – отметили в пресс-службе компании.

Посмотреть фото с мероприятия и видеофрагменты можно в группе.

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