Губернатор Орловской области поручил привести в порядок контейнерные площадки.

Вопрос был затронут на оперативном совещании 27 марта. Андрей Клычков сообщил, что в выходные пришло много обращений жителей по этому поводу. Глава региона поручил по каждой контейнерной площадке провести проверку.

«Вместе с управляющими компаниями, вместе с перевозчиками весь бардак, который за зиму скопился, его надо убирать. Это нужно сделать в кратчайший период, а не растягивать на весь год».

Андрей Клычков предложил фиксировать на фото площадки «до» и «после». На работы отвел не более двух недель.

«Когда начинают появляться обращения, значит уже упустили время. Каждый год снег сошел — грязь вылезла, что нового? На департаменте [ЖКХ, ТЭК и энергосбережения] вместе с «Зеленой рощей» ответственность, чтобы порядок был наведен».

ИА «Орелград»